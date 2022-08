Scontro moto-auto, morto centauro

Un motociclista italiano di 56 anni è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 20.30 a Chatillon. Per cause da accertare si è scontrato con un'auto in galleria. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. In base a una prima ricostruzione dei militari le responsabilità del sinistro sarebbero da addebitare allo stesso motociclista. La strada è stata temporanee chiusa al traffico per le operazione di messa in sicurezza e i rilievi del caso.