Viabilità: fumo da tir, code al traforo Monte Bianco

Dalle 8 e per circa 80 minuti la la circolazione dei mezzi al Traforo del Monte Bianco è stata interrotta nelle due direzioni a causa di un'emissione di fumo da parte di un mezzo pesante in transito nel senso Francia-Italia. Il camion è stato immediatamente fermato dal personale di intervento: il guasto, riconducibile all'impianto frenante del rimorchio, non ha provocato alcun principio di incendio. Una ventina di utenti a bordo di veicoli presenti all'interno del tunnel hanno raggiunto i luoghi sicuri. Alle 8.52 la circolazione è stata riattivata a senso unico alternato e alle 9.30 è stata ripristinata regolarmente nei due sensi di marcia.

L'evento - fa sapere il Geie che gestisce la struttura - ha provocato un accumulo di veicoli ai due pedaggi, che si ripercuoterà sul traffico e sui tempi di attesa dell'intera giornata: l'attesa registrata al momento è di 3 ore in direzione dell'Italia e di 2 ore in direzione della Francia.