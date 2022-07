Stop ai ricoveri programmati all'ospedale Parini di Aosta

L'Usl della Valle d'Aosta ha sospeso temporaneamente i ricoveri programmati. Saranno gestiti solo i ricoveri urgenti in arrivo dal Pronto soccorso. La decisione, adottata mercoledì, è dettata dall'ondata pandemica estiva e dalla grave cronica carenza di personale, a cui si aggiungono le assenze per le ferie. I posti letto di chirurgia sono stati limitati per dirottare personale nei reparti Covid.

La sospensione dei ricoveri elettivi è necessaria anche per evitare il sovraffollamento in Pronto soccorso - dove in questo periodo gli accessi sono in media 140 al giorno - e le lunghe attese dei pazienti per cui è necessario un ricovero.

Proprio in Valle d'Aosta, Umbria e Calabria si registrano il più alto numero di ricoveri Covid nei reparti ordinari: il dato emerge dalla tabella degli indicatori decisionali (dati del 21 luglio) e dal monitoraggio settimanale dell'Iss.