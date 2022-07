Sanità: 118 sommerso da chiamate, anche 300 al giorno

"Riceviamo in media 150 chiamate per ogni turno da 12 ore, per noi ora il problema non è il Covid ma l'emergenza". Lo spiega il responsabile del 118 della Valle d'Aosta, Luca Cavoretto.

"Quest'anno il flusso turistico - prosegue - ha numeri altissimi e abbiamo moltissime richieste. A questo si aggiunge la consueta carenza di personale". Le richieste sono aumentate in modo esponenziale, ma "bisogna ricordare che l'obiettivo primario del 118 è quello di occuparsi dell'emergenza-urgenza", aggiunge Cavoretto.

"Inoltre - precisa il responsabile del 118 - sono aumentati in modo importante i trasporti secondari per pazienti anche per visite di controllo fuori Valle".

Come spiegato dall'Usl, al contrario dello scorso anno, nelle principali località di villeggiatura valdostane non è stata attivata l'assistenza medico-generica a favore dei turisti, molti dei quali si rivolgono così al 118.

Sul fronte ospedaliero intanto sono 31 i pazienti contagiati dal Covid ricoverati. In 16 si trovano nel reparto Covid 1, in quattro sono in carico al Covid 2 mentre in Malattie infettive sono in otto. A Variney, struttura 'polmone' che accoglie contagiati che non necessitano di cure ospedaliere, sono in dieci (al momento il numero massimo).