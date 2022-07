Ad Sorgenti Monte Bianco, 'una rovina' chiusure traforo tre mesi

"Se il traforo del Monte Bianco realmente decidesse di chiudere tre mesi l'anno noi saremmo rovinati". Così Federica Dusman, amministratore delegato Sorgenti Monte Bianco, durante l'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta "Ultreya. Andiamo avanti" a Morgex (Aosta).

"Già i costi sono più elevati, poi - ha spiegato - bisognerebbe addirittura passare dal Frejus, quindi aumenteremmo di 200 chilometri i trasporti. Noi consegniamo in tutta la Francia, non so quanto il nostro gruppo sarebbe disponibile a mantenere la produzione. Si potrebbe pensare a rivedere la direttiva europea che limita il carico transfrontaliero a 40 tonnellate, rispetto alle 44 consentito nei confini nazionali".