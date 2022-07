Lega vota con maggioranza, si allontana unione centrodestra

Si allontana l'ipotesi di avere un centrodestra unito alle prossime elezioni politiche. E' il risultato del voto in Consiglio Valle sul referendum di riforma elettorale che ha visto la Lega Vda schierarsi con le forze autonomiste e con i progressisti. Solo nei giorni scorsi erano iniziati i colloqui tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega Vda proprio per arrivare ad un'unione del centrodestra per i prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle politiche.

"Mi aspettavo una risposta dalla Lega - ha commentato Alberto Zucchi. coordinatore regionale di Fratelli d'Italia - e oggi è arrivata con la decisione in Consiglio regionale di schierarsi con l'attuale maggioranza che continuano incredibilmente a supportare. Ne prendiamo atto. A questo punto credo che il progetto di centrodestra unito non abbia i presupposti della necessaria coerenza politica che noi abbiamo chiesto e quindi andremo avanti per la nostra strada".