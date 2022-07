Scontro tir-moto, centauro 36enne in ospedale

Un motociclista valdostano di 36 anni è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale con un tir. Le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Lo scontro è avvenuto stamane a Saint-Denis, sulla strada statale 26, all'altezza del bivio per Pontey. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.