Strade del cinema, commedia e fantascienza per 20/a edizione

La commedia e la fantascienza sono i generi al centro della ventesima edizione di Strade del Cinema, festival internazionale del cinema muto musicato dal vivo che si svolgerà alla Cittadella dei Giovani di Aosta dal 4 al 10 agosto. "I grandi capolavori della cinematografia muta - si legge nella presentazione - rivivono una nuova stagione attraverso un attento e libero lavoro di creazione artistica.

Strade del cinema è un luogo di produzioni originali, di spettacoli unici che vengono prodotti, allestiti e diffusi la prima volta espressamente per il festival". Come nelle precedenti edizioni, i film "saranno accompagnati, raccontati ed esaltati dalle performance dal vivo di artisti dalla qualità e dallo stile inconfondibile, musicisti appositamente scelti perché in grado di interpretare al meglio l'anima di opere che hanno affidato all'immagine il loro racconto, ma che prendono nuova forma per arrivare al pubblico vestiti di sonorità "di nicchia", alternative". Verranno proiettati alcuni tra i più grandi classici del cinema muto e sonoro: da Aelita a The Lodger di Hitchcock, da Blade Runner a Solaris, fino all'ultimo capolavoro di Pier Paolo Pasolini, Salò o Le 120 giornate di Sodoma, passando per Buster Keaton e il suo The Navigator, e oltre. "Il cinema muto è una forma espressiva specifica tutta da scoprire. Attraverso il lavoro della musicazione e della sonorizzazione originale Strade del cinema, oltre a voler restituire un pubblico al patrimonio filmico generosamente conservato nelle tante cineteche del mondo, estende al pubblico generalista e non di soli specialisti l'invito a sincronizzarsi, a trovare un canale di sintonia tra l'oggi vissuto e quel passato che ancora fa parte del nostro Dna", afferma Enrico Montrosset, direttore del Festival.