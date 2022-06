Traforo M.Bianco, lavori risanamento strada per 48 milioni

Per il risanamento di una porzione di impalcato stradale e per il rifacimento della pavimentazione stradale sull'intera lunghezza della galleria, a partire dalla fine del mese di agosto e fino alla metà di novembre 2022 il Traforo del Monte Bianco sarà interessato da lavori di sistemazione della struttura. Sono previsti interventi conservativi su tutte le superfici in cemento dell'impalcato stradale per l'intera lunghezza della galleria. Complessivamente i due interventi - si legge in una nota del Geie - rappresentano, comprese le lavorazioni sin qui già eseguite, un impegno economico di 48 milioni di euro.

"Le modalità e le tempistiche di realizzazione di questi interventi sono state studiate - prosegue la nota - al fine di limitare il più possibile il disagio agli utenti che risiedono nei territori collegati dal Traforo. In questo ambito ci si è orientati, ove possibile, per chiusure contenute alle ore notturne e nei periodi di minore impatto".