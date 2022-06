Giovani talenti raccontano i castelli valdostani

Magazine on line, contenuti social a portata di smartphone, corsi di scrittura creativa dedicati allo storytelling a cura di Scuola Holden e la creazione di affascinanti reportage fotografici a firma Ied Torino: è il un nuovo modo di vivere e raccontare il circuito dei Castelli della Valle d'Aosta che "all'alta formazione di giovani talenti nel campo della content creation, unisce la valorizzazione del territorio". L'iniziativa è dell'Associazione Abbonamento Musei che "attraverso nuove e importanti collaborazioni con scuole di alta formazione, punta al coinvolgimento delle giovani generazioni per la valorizzazione della cultura attraverso una community viva e interattiva, in grado di contribuire alla narrazione condivisa del territorio".

Il progetto è promosso nell'ambito della convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Dalla fine di giugno la Scuola Holden selezionerà quattro studenti provenienti dai corsi di scrittura creativa e storytelling per l'identificazione, oltreché la creazione e il racconto di un personaggio da associare a ciascun castello: dopo alcune lezioni di introduzione, gli studenti restituiranno un testo narrativo in loco insieme a contenuti adatti per una narrazione cross-mediale da pubblicare sui canali social media attraverso foto, video e reel che saranno diffusi su sito, newsletter e brochure. A partire da ottobre, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design di Torino, una selezione di studenti del Corso Triennale di Fotografia sarà impegnato nella realizzazione di un racconto per immagini, correlato all'offerta turistica del territorio, e il migliore reportage fotografico sarà premiato. A corredo del progetto nasce AM Magazine, rivista sfogliabile on line per lo storytelling del territorio.