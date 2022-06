Ciclismo: tanti big in Valle d'Aosta per il 'Petit tour'

Dal 13 al 17 luglio ci sarà quasi tutta la top ten del Giro d'Italia under 23, che si è da poco concluso in Piemonte, per le cinque tappe del 58/o Giro della Valle d'Aosta - Mont Blanc. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori in una conferenza stampa per presentare le quattro maglie che vestiranno i vincitori. Il 'Petit tour' inizia fra poco più di due settimane: vi partecipano 32 squadre da 16 Paesi, in un percorso di 639 chilometri.

Al via ci saranno Leo Hayter, Lennert Van Eetvelt e William Junion Lecerf - il vincitore, il secondo e il quarto classificato del Giro d'Italia under 23 - ma anche Aaron Van Der Beken, lo scorso anno classificatosi nono al Petit Tour.

Gareggerà per difendere il titolo il neo zelandese Reuben Thompson, accompagnato "dall'arrembante Lenny Martinez (secondo al Giro dietro ad Hayter), dal plurivincitore della stagione 2022 Romaine Gregoire e dall'italiano Lorenzo Germani", spiegano gli organizzatori. Fra gli stranieri "un occhio di riguardo va posto a Joran Wyseure" campione del mondo Under 23 di ciclocross 2022 e al "suo compagno di team Emiel Verstrynge, ciclocrossista belgi entrambi e pupilli di Mathieu Van Der Poel", concludo gli organizzatori.