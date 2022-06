Edilizia, Roberto Billotti nuovo segretario Fillea-Cgil

Roberto Billotti è il nuovo segretario della Fillea Cgil Valle d'Aosta, il sindacato degli edili. Prende il posto di Ezio Dufour, che lo ha guidato per 8 anni (due mandati). L'elezione è stata l'occasione per tracciare un bilancio e avanzare delle previsioni: nel 2021 la "massa salari" di 47 milioni è cresciuta "di circa il 10 per cento rispetto al 2019. Nell'anno in corso - dice Dufour - la previsione è quella di superare i 50 milioni di massa salari.

"Aumenti dovuti in gran parte alle attività collegate ai bonus ristrutturazioni e all'efficienza energetica, il cosiddetto 110 per cento e in parte anche ai lavori che avevano subito un rinvio nel corso del 2020".

Permangono elementi di incertezza, legati "all'aumento dei prezzi - aggiunge Dufour - soprattutto per i materiali collegati alle ristrutturazioni e in parte all'aumento dei costi energetici, collegati anche alla guerra in Ucraina. In tutto questo, pur in una fase di incertezza legata alla guerra e all'aumento dei prezzi, ci sentiamo di dire che le prospettive per il settore sono positive". I problemi di quattro "anni fa si sono ribaltati. Mancanza di posti di lavoro, per esempio. In questo momento c'è nei nostri settori più offerta che domanda, soprattutto per quanto concerne le figure specialistiche", conclude l'ex segretario generale Fillea Cgil.