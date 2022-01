Cade sulle piste da sci di Zermatt, muore 46enne

E' caduto sulle piste da sci del comprensorio di Zermatt (Svizzera) procurandosi dei traumi che sono risultati mortali. La vittima è un turista spagnolo di 46 anni che nel pomeriggio di domenica stava scendendo dalla stazione di Hohtälli in direzione di Riffelberg. Per cause al vaglio della polizia cantonale del Vallese, l'uomo ha perso il controllo degli sci ed è caduto, prima di fermarsi 20 metri più in basso della pista. Nonostante i primi soccorsi prestati, anche con l'ausilio dell'elicottero, è morto sul luogo dell'incidente. La magistratura elvetica ha aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente.