Covid: Lavevaz, campagna disinformazione strumentale su social

"C'è stata una campagna di disinformazione strumentale sui social nelle ultime settimane, è necessario sforzo per cercare di comunicare le giuste informazioni. Senza voler far alzare le temperature già alte sui social". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik lavevaz, durante una conferenza stampa sulla situazione Covid nella regione alpina.

"Sono state usate mie affermazioni in maniera non corretta. Io mi baso sulla realtà e la realtà è che tutte le persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinati, lo stesso vale anche per la maggioranza dei ricoverati in area medica.

Bisogna vaccinarsi, è ovvio ma non sembra esserlo per tutti" ha aggiunto. "Ci sono state anche strumentalizzazioni anche di tipo politico - conclude - e fa parte del gioco anche se in questa fase sarebbe meglio evitarlo".