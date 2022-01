Covid: Uberti, situazione in ospedale non è semplice

"La situazione in ospedale non è semplice. Ogni settimana trasformiamo reparti per accogliere pazienti Covid e in questo momento il fenomeno è molto impegnativo: rispetto alle ondate precedenti abbiamo una situazione del tutto diversa, la Valle d'Aosta è completamente aperta e di conseguenza non sono in riduzione i pazienti non Covid". Lo ha spiegato il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, durante una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della pandemia in Valle d'Aosta, aggiungendo che "ogni posto in più che troviamo per curare un paziente contagiato sono risorse che si tolgono alle altre cure".

Il carico ospedaliero "è molto più impegnativo rispetto a periodi in cui magari avevamo molti più ricoveri per Covid". Al momento, "dopo una crescita molto netta di contagi, sembreremmo ripercorrere quello che succede a livello nazionale, con un plateau". "Questa settimana - ha concluso Uberti - siamo passati da numeri da zona gialla ad arancione per quattro volte. Ieri avevamo sei pazienti in Rianimazione, oggi otto con due persone arrivate direttamente dal pronto soccorso".