Covid: Lavevaz, si allontana ipotesi zona rossa

"Migliorano i dati sul Covid-19 in Valle d'Aosta e si allontana l'ipotesi di 'zona rossa'". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenendo ai microfoni di RadioUno. "A dire il vero la nostra situazione - ha aggiunto - non è mai stata molto differente da quella delle altre regioni, anche per quanto riguarda l'occupazione della terapia intensiva, ma ahimè questo tipo di conteggio mette in difficoltà chi ha piccoli numeri come noi dove uno o due ricoveri possono cambiare il quadro". "Abbiamo chiesto una franchigia sui posti letto ospedalieri - prosegue Lavevaz - e c'è un impegno del Ministro e del Cts a fare una valutazione delle nostre richieste. Valutazione che è in corso.

Le regole hanno funzionato soprattutto nella seconda e terza fase, oggi la situazione è differente, è più endemica, la diffusione del virus è più importante con una ricaduta inferiore sugli ospedali, e le regole quindi vanno riviste".