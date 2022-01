Covid: Barmasse, siamo regione con più posti in Rianimazione

"In percentuale abbiamo il numero di posti in Rianimazione più alto d'Italia, Anche se facessimo 10 posti in più la situazione non cambierebbe per quanto riguarda la colorazione. Il nostro problema resta quello dei piccoli numeri che ci mette a rischio di zona rossa". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, durante una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della pandemia in Valle d'Aosta. "In Rianimazione in questo momento - ha aggiunto - ci sono solo pazienti che non hanno fatto alcuna dose di vaccino. La vaccinazione non ci evita di ammalarci ma ci evita le complicanze più gravi. Non vuol dire che anche un vaccinato non possa ammalarsi in modo grave ma le percentuali sono chiare e molto basse". "La situazione sanitaria è pesante - ha concluso Barmasse - e lo è per tutta Italia. Ci saranno altre regioni a breve in zona arancione. Per noi il problema principale è quello del personale, una carenza cronica che è stata evidenziata dalla pandemia".