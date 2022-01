Covid: Lavevaz, zona rossa sarebbe una tragedia

"Un passaggio in zona rossa per noi sarebbe la tragedia". Lo ha detto a Sky tg 24 il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz. "Vorrebbe dire chiudere gli impianti di risalita - ha aggiunto - in un momento in cui c'è un po' di ripresa rispetto all'anno scorso". Siamo in zona "arancione perché abbiamo piccoli numeri, abbiamo chiesto un conteggio puntuale per chi è ricoverato con sintomi" e chi per altre ragioni ma è risultato positivo a un tampone. Per esempio "ora abbiamo sette persone in Terapia intensiva, di questi l'unica persona vaccinata è ricoverata per un politrauma, non ha nulla a che vedere con il Covid".