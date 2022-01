Covid: albergatori Vda, ora evitare catastrofe zona rossa

"In una stagione caratterizzata da grandi difficoltà sin dall'inizio a causa dei minori flussi di clientela straniera, e peggiorata ora con l'ingresso della Valle d'Aosta in zona arancione, anche solo ipotizzare il passaggio in zona rossa sarebbe una catastrofe". Lo dichiara il presidente degli albergatori valdostani (Adava), Filippo Gérard, commentando l'evoluzione della pandemia nella regione alpina.

"Solo per il fatto che se ne parli - spiega - sono già molte le telefonate che riceviamo da parte di clienti che hanno prenotato e che ora sono preoccupati di non riuscire a venire in vacanza, ma se dovesse concretizzarsi sarebbe veramente un dramma e non solo per il nostro settore: un passaggio in zona rossa anche solo per alcune settimane decreterebbe la fine prematura della stagione invernale con tutte le conseguenze economiche e occupazionali che purtroppo già conosciamo".