La Valle d'Aosta passa in 'zona arancione'. Il provvedimento entra in vigore da lunedì prossimo 17 gennaio. Lo ha deciso il Ministero della Salute e lo ha comunicato all'amministrazione regionale valdostana. Il passaggio in 'zona arancione' è legato all'aumento del contagio ma soprattutto delle ospedalizzazioni avvenuto negli ultimi giorni.