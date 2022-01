Gimbe, altri 4 pazienti in Rianimazione e Vda va in zona rossa

Un altro paziente in terapia intensiva e la Valle d'Aosta va in zona arancione, altri quattro pazienti ricoverati in Rianimazione e la regione alpina finisce in zona rossa. Lo sostiene il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, secondo cui "nella settimana dal 5 all'11 gennaio in Valle d'Aosta si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4.133) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (78,2%) rispetto alla settimana precedente; sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (53,5%) e in terapia intensiva (18,2%) occupati da pazienti Covid-19". I nuovi casi positivi per 100.000 abitanti sono stati 2.452.

Sul fronte delle vaccinazioni il 74,2% ha completato il ciclo vaccinale per Covid-19 (media nazionale 79%) a cui aggiungere un ulteriore 4,3% (3,8%) che ha ricevuto solo la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 70,5% (61,5%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari allo 0,1% (2,4%) a cui aggiungere un ulteriore 13,1% (15,9%) solo con prima dose.