Scuola, in Valle d'Aosta al via iscrizioni alle prime classi

(ANSA) - AOSTA, 08 GEN - Si apriranno lunedì 10 gennaio le iscrizioni on line per gli alunni che nell'anno scolastico 2022/2023 frequenteranno la prima classe di tutte le scuole valdostane.

"Speriamo - osserva l'assessore all'Istruzione, Luciano Caveri - che nei prossimi mesi la situazione migliori e che si possa programmare con maggiore serenità il prossimo anno scolastico. Considerato il problema della denatalità, sottolineo l'importanza nel continuare a monitorare la sperimentazione attuata a partire da quest'anno nelle scuole dell'infanzia ubicate nei Comuni sotto i 700 abitanti, in una logica di tutela delle realtà più piccole, specie di montagna, prioritariamente laddove non sono presenti strutture o servizi dedicati alla prima infanzia".

Su questo fronte, la sovraintendente agli studi, Marina Fey, spiega che "come previsto dal recente protocollo d'intesa, stipulato dall'amministrazione regionale con il Cpel e le organizzazioni sindacali scolastiche, in attesa delle risultanze del Tavolo di confronto generale sulla scuola dell'infanzia, al fine di far fronte ai cambiamenti sociali e demografici, rispondendo alle esigenze del territorio e delle famiglie, si intende continuare la sperimentazione per valorizzare le buone prassi già in essere e favorire le esperienze di continuità tra i due segmenti dell'offerta educativa 0-3 anni e 3-6 anni".

Anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023 sarà possibile da parte delle istituzioni scolastiche - di concerto con l'ente locale e previa valutazione pedagogica e didattica - accogliere dal mese di gennaio i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età tra il febbraio 2023 e il 30 aprile 2023. A conclusione della sperimentazione, si valuteranno le modalità di proseguimento della stessa nell'anno scolastico 2023/2024.

Come negli anni scorsi, potranno essere effettuate online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFp) erogati dagli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione. Il servizio sarà attivo dalle ore 10 del 10 gennaio alle ore 20 del 4 febbraio 2022 sul portale web della regione (www.regione.vda.it). (ANSA).