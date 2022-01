Covid: focolaio Jb Festaz, altri due anziani positivi

Dallo screening su ospiti e operatori della casa di riposo Jb Festaz di Aosta - fatto a seguito del focolaio scoppiato nei giorni scorsi - sono emersi altri due nuovi casi positivi, che si aggiungono ai cinque già individuati.

I due anziani, entrambi vaccinati (due dosi un ospite e tre dosi l'altro) sono asintomatici e sono stati isolati all'interno della struttura. "L'azienda - spiega il direttore del Jb Festaz Patrick Thérisod - si è organizzata per gestire il reparto come un reparto Covid con tutte le precauzioni del caso. Oggi faremo un altro screening sugli ospiti e domani su tutti gli operatori.

Per ora la situazione rimane assolutamente sotto controllo. Ci aspettavamo che emergessero nuovi casi".

L'aspetto più delicato "è quello legato alla degenza dei pazienti, per un anziano l'isolamento è molto negativo, anche se può rimanere in contatto con i parenti attraverso videochiamate".