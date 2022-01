Covid: focolaio al Jb Festaz, cinque anziani positivi

Nella casa di riposo Jb Festaz di Aosta è emerso un focolaio di Covid-19. Sono risultati positivi cinque anziani su 69 ospiti. "Il contagio non ha toccato gli operatori sanitari - spiega il direttore Patrick Therisod - e non ha riguardato Rsa e nucleo demenze".

Il primo caso emerso riguarda un anziano che per motivi sanitari non era stato sottoposto a terza dose di vaccino. Lo screening ha fatto emergere altri quattro utenti positivi "tutti con terza dose".

Tre ospiti sono stati trasferiti all'ospedale Umberto Parini di Aosta, altri due, asintomatici, al momento sono stati isolati all'interno della struttura.

"Oggi faremo un altro screening interno - prosegue - domani avremo l'esito. Al momento abbiamo chiuso la struttura a personale esterno e visite. ".