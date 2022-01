Covid: positivo capo della protezione civile Vda

Il capo della protezione civile regionale della Valle d'Aosta, Pio Porretta, è risultato positivo al Covid-19.

"Per fortuna sono vaccinato con tre dosi - spiega - e questo ha fatto sì che avessi solo un po' di mal di gola e mal di testa il primo giorno".

Al momento "sto lavorando da casa senza problemi. Tutto quel che posso dire è che ogni giorno vediamo numeri in aumento. Questa variante si diffonde molto in fretta e ci si contagia facilmente - prosegue - quindi, ribadisco, è importante vaccinarsi".