Turismo, altri 3 milioni al Gal Vda per 30 nuovi interventi

E' stata prorogata alla fine del 2022 l'attuazione del progetto del Gal Valle d'Aosta per la valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo del turismo sostenibile: la giunta della Regione Valle d'Aosta ha infatti posticipato al 31 dicembre prossimo la scadenza del Programma di sviluppo rurale 2014/22, dando esecuzione all'indicazione ricevuta dalla Commissione europea.

All'estensione di validità del Psr è corrisposta una dotazione finanziaria aggiuntiva per il Gal, al quale sono stati affidati ulteriori 3.127.643,78 euro, che andranno a sostenere l'esecuzione di ulteriori interventi in attuazione della Strategia di sviluppo locale ma anche i costi di gestione e animazione della struttura.

"La dotazione assegnata - spiega il presidente del Gal Valle d'Aosta, Alessandro Giovenzi - supera la soglia minima di contribuzione del 5% del Psr prevista dai regolamenti europei ed è da interpretarsi come una premialità per l'azione che abbiamo messo in atto nel corso del settennio".

Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi ai 7.677.775,00 euro del periodo 2014-2020, già interamente impegnati dal Gal. I nuovi fondi permetteranno all'associazione di finanziare i progetti, presentati in risposta ai bandi delle sottomisure 7.5, 7.6 e 6.4.2, giudicati ammissibili dalla Commissione di valutazione ma non finanziabili per carenza di risorse, permettendo di esaurire le graduatorie in corso di validità.

Nei primi mesi del 2022 il Gal procederà alla concessione del contributo ai beneficiari e 30 nuovi interventi potranno essere così realizzati. Si tratta in particolare di progetti che riguardano l'offerta outdoor quali palestre di arrampicata, itinerari escursionistici, allestimenti di aree verdi e ciclovie, interventi volti al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e di investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole.