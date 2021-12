Pci VdA, Francesco Statti eletto segretario

La Federazione di Aosta del Pci ha rinnovato i suoi vertici. Il congresso locale, nell'ambito del percorso che porterà al secondo Congresso Nazionale del Pci che si terrà a Livorno dal 21 al 23 gennaio 2022, ha eletto segretario Francesco Statti, tesoriere Didier Yon e presidente Michele Amedeo. In segreteria anche Fabrizio Spadini (Organizzazione), Giovani Leray (Tesseramento), Concetta Mancuso (Lavoro e Politiche Sociali) e Davide Ianni (Comunicazione).

Il Pci "ribadisce la propria disponibilità ad alleanze con altre forze della sinistra di classe sulla base di fronte di forze politiche che mantengano la propria autonomia politica ed organizzativa. In qualsiasi schema di alleanze, è condizione indiscutibile la presenza del nostro simbolo sulla scheda elettorale, strategica alla crescita ed al rafforzamento del Partito in tutte le realtà locali".