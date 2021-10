Confindustria: Giachino, crescita diventi strutturale

"L'andamento positivo degli indicatori si spiega in buona parte con il recupero delle posizioni perse durante la fase più difficile dell'epidemia; diventa ora essenziale trasformare tale crescita in strutturale". E' quanto dichiara Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, commentando i risultati dell'indagine previsionale del quarto trimestre 2021. "Le ragioni di ottimismo - prosegue - sono molte prima fra tutte l'avvio dei programmi previsti nel Pnrr. Bisogna adoperarsi tutti insieme perché la ripresa che si sta profilando non si interrompa ma anzi si consolidi nel tempo".