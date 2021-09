Covid: sanitari non vaccinati, prime sospensioni da lavoro

Sono in fase di notifica le delibere di sospensione dei sanitari valdostani non in regola con l'obbligo di vaccinazione Covid-19: a partire da oggi i soggetti interessati riceveranno i provvedimenti e saranno sospesi dal lavoro, senza stipendio. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta che "sta verificando le singole situazioni, in considerazione della complessità delle posizioni e a salvaguardia dei dipendenti in condizione di inadempienza".

"Nelle scorse ore - si legge in una nota - sono giunte nuove comunicazioni da parte di una quindicina di soggetti in attesa di sospensione. Saranno prese in considerazione, anche perché non è esclusa la possibilità di adempiere all'obbligo vaccinale o di produrre eventuali certificazioni di esenzione".

"Le delibere - precisa l'azienda sanitaria - saranno notificate progressivamente e saranno adottate azioni specifiche, in maniera tale da ridurre l'impatto sulle strutture e per mitigare il rischio di rallentamento o di sospensione dell'erogazione dei servizi ospedalieri e nelle sedi territoriali".

Tra i sospesi ci sono un medico, 22 infermieri, 12 operatori sociosanitari-oss, 5 tecnici sanitari di radiologia e 12 appartenenti ad altre professionalità sanitarie.