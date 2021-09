Scuola: al "Manzetti" manca il 40 per cento degli insegnanti

All'istituzione scolastica Manzetti "mancano almeno il 40 per cento degli insegnanti". A dirlo è la dirigente Susanna Occhipinti, a margine dell'inaugurazione del Centro regionale istruzione adulti (Cria) e dell'istituzione scolastica che, a partire da quest'anno, avvierà il nuovo percorso quinquennale professionale di Gestione delle acque e risanamento ambientale (Gara).

"La situazione è pesante - prosegue Occhipinti - mancano più di 40 insegnanti sul diurno e 30 sul serale. Alcuni sono gli stessi, ma parliamo almeno di 60 persone". Questa settimana "faremo 4 ore al diurno e tre ore al serale. I genitori si lamentano perché i ragazzi alle 11,30 escono ma non siamo in grado di garantire la copertura". Da giovedì "dice l'assessore Caveri, inizieranno le nomine dalle graduatorie - aggiunge Occhipinti - e appena esaurite chiameremo i supplenti che hanno mandato la loro messa a disposizione".