Tornano le Batailles de Reines, prima eliminatoria a Etroubles

Dopo il periodo di stop forzato a causa della pandemia sono pronte a riprendere le Batailles de Reines: domenica 25 luglio a Etroubles inizierà il 64/esimo Concours régionale.

Il calendario è strutturato in modo da consentire un parziale recupero delle eliminatorie primaverili che non hanno potuto avere luogo. Gli eventi dovranno tenersi in base al protocollo per contrastare la diffusione del Coronavirus approvato dalla giunta regionale il 28 giugno scorso. In quest'ottica l'Association régionale Amis des Batailles de Reines ha deciso di aprire il proprio canale ufficiale YouTube 'Batailles Reines Live' (https://www.youtube.com/channel/UC01FBFYZAVpnLdV_tg2hn7w).

Tramite questa piattaforma sarà possibile seguire gratuitamente in diretta tutte le eliminatorie, il quinto Confronto interregionale e Combat 2ème veau (23 ottobre), oltre alla finalissima che si terrà all'arena Croix Noire il 24 ottobre prossimo. Sono previste sei eliminatorie tra luglio e agosto e sette tra settembre e ottobre. Il numero massimo di spettatori consentito in occasione di ciascun combat sarà di 1.000 persone.