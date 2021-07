'Ndrangheta: Uv sollievo e angoscia per assoluzione Sorbara

"Quando si apprende una notizia come quella dell'assoluzione di Marco Sorbara, si provano due sentimenti contrastanti: sollievo e angoscia". In una nota diffusa stamattina l'Union Valdôtaine commenta così l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" dell'ex consigliere regionale che nel 2018 era stato eletto nelle liste del maggior partito autonomista della Valle d'Aosta.

Secondo i vertici dell'Uv "si è sollevati dalla notizia della sua innocenza, ma subito ci si domanda come sia possibile che una persona innocente possa aver vissuto un simile incubo.

L'angoscia emerge così pensando a una giustizia che oggi facciamo fatica a comprendere".