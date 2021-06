Incendio abitazione a Cogne, soccorsa una donna

I vigili del fuoco, la notte scorsa, sono intervenuti a Cogne in frazione Epinel per un incendio abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 3,30. Una donna, che vive nell'appartamento danneggiato, è stata soccorsa da vigili del fuoco volontari.

Dopo essere stata vistata sul posto dal medico non ha avuto bisogno di essere ricoverata in ospedale. Dai primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco, le fiamme sono partite da una caldaia esterna all'abitazione, e poi si sono propagate al piano superiore fino a raggiungere il tetto, che è stato in parte danneggiato.