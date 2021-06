Usl Valle d'Aosta, ancora non vaccinati 258 sanitari

In Valle d'Aosta non hanno ancora ricevuto il vaccino anti Covid-19 258 operatori sanitari (obbligati alla vaccinazione ai sensi del decreto 44/2021) e altri circa 250 tra amministrativi e tecnici dell'Usl (che invece non sono obbligati). Nei prossimi giorni per tutti loro verrà fatta una prenotazione massiva che dovranno confermare (in tal senso verrà inviata una lettera a ciascuno). Le eventuali sanzioni partiranno dopo la prenotazione massiva e solo dopo aver verificato chi non avrà fatto il vaccino nella data prenotata (in alcuni casi verranno anche fatti tentativi di ricollocamento). La sanzione prevista dalla legge è la sospensione dal lavoro senza stipendio.