Vaccini: Astra open day, 900 posti esauriti in 14 minuti

Sono stati esauriti in 13 minuti e 54 secondi i 900 posti disponibili per gli Astra Open Day, in programma per le date del 29 -30 maggio e 8-11-12 giugno 2021.

Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta, precisando che "il primo utente è stato prenotato dopo 56 secondi dall'attivazione del portale" e che "il flusso di richieste ha raggiunto un 'picco' di 4500 utenti al minuto".