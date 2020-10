Covid: ConfCommercio scende in piazza ad Aosta

"Per raccontare le imprese, i valori ed il lavoro del nostro settore" ConfCommercio Valle d'Aosta ha organizzato una manifestazione pochi giorni dopo l'introduzione di nuove misure per contrastare la diffusione del coronavirus.

Il 28 ottobre l'organizzazione di categoria - in concomitanza in 18 città - sarà in piazza Chanoux, ad Aosta, alle 11,30, per una manifestazione "ordinata, statica, pacifica e silenziosa", che si svolgerà "nel pieno rispetto delle norme di sicurezza". "Non ci saranno slogan, urla, canti, bandiere, offese, violenza. Il silenzio è fonte di grande forza" spiegano i promotori dell'iniziativa.