Covid: aumentano ricoveri ad Aosta, scatta livello rosso

A causa dell'aumento dei contagi e dei ricoveri (sono 42, con altri tre in attesa dell'esito del tampone) per Covid-19 in Valle d'Aosta, è scattato il 'livello rosso' del piano operativo per l'ospedale Parini. Nelle prossime ore il reparto di Chirurgia generale sarà convertito nel Covid-3, per aumentare di 30 posti letto la capacità del nosocomio di ospitare pazienti positivi al Sars-Cov-2.



"Domenica sera abbiamo chiuso la Gastro/Pneumologia e ora siamo già a tre quarti di posti letto occupati. Vista la situazione è inutile aspettare, stasera chiuderemo il reparto di Chirurgia e, domani pomeriggio al massimo, dovrebbe essere abilitato" alla gestione dei pazienti contagiati, annuncia il dottor Rodolfo Riva, responsabile dei reparti Covid del Parini. "Speriamo - auspica - entro fine settimana di avere a disposizione" i posti letto previsti dall'accordo con la clinica di Saint-Pierre.



In dettaglio, il piano prevede la sospensione completa dell'attività elettiva medica e chirurgica (come dalle disposizioni ministeriali del marzo 2020), la conversione degli ambulatori in studi medici e uffici, la riorganizzazione degli ambienti amministrativi e degli studi nel settore di collegamento tra il corpo B e il corpo C, il trasferimento dei pazienti di Chirurgia generale in altri reparti.