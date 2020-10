Covid: salgono a 42 i ricoveri all'ospedale Parini

Crescono ancora i ricoveri all'ospedale Parini per problemi respiratori provocati dal Covid-19. I pazienti ospedalizzati ora sono 42 (ieri erano 36): 16 nel reparto Covid 1, 13 nel Covid 2, otto nelle malattie infettive e cinque in Terapia intensiva. Si attendono anche i risultati del tampone effettuato su un paziente morto la notte scorsa nel reparto di Chirurgia.

A causa dell'impennata di ricoveri negli ultimi giorni si sta valutando l'attivazione della fase 3 "livello rosso" all'ospedale Parini, che comporta la sospensione dell'attività medica e chirurgica, la conversione degli ambulatori in studi medici e uffici, la riorganizzazione amministrativa e l'allestimento del reparto Covid 3 nell'attuale Chirurgia generale, con altri 30 posti letto a disposizione.