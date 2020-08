Elezioni: Comune Aosta, stop anche a lista Adu Vda

Dopo l'esclusione delle liste di Stella Alpina e Movimento 5 stelle (che hanno già annunciato ricorso), avvenuta nella serata del 18 agosto, stamane la commissione elettorale circondariale di Aosta non ha ammesso anche Adu Vda alle elezioni comunali del 20-21 settembre del capoluogo valdostano. Il reclamo potrà essere presentato entro la mattina del 20 agosto.

La decisione arriva dopo che nel pomeriggio del 18 agosto la commissione elettorale regionale ha escluso Adu Vda dalle prossime regionali. In questo caso il reclamo, annunciato dal movimento, va presentato entro le 15.30.

In entrambi i casi, per Adu Vda, il problema riguarda l'autenticazione delle firme dei candidati.