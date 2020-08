Elezioni: Comune Aosta, stop a liste Stella alpina e M5S

La Commissione elettorale circondariale di Aosta ha escluso le liste di Stella alpina e del Movimento 5 stelle dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea cittadina, in programma il 20 e 21 settembre (in concomitanza con le Regionali). Lo ha appreso l'ANSA. Il motivo è legato a irregolarità riscontrate relative al simbolo e alla raccolta firme. Entrambe le forze politiche hanno annunciato ricorso.