Elezioni: Union valdotaine chiude lista con 23 candidati

Sono 23 i candidati inseriti nella lista dell'Union valdotaine per le prossime elezioni regionali in Valle d'Aosta, previste il 20 e 21 settembre. Tra i nomi spiccano quelli del presidente del 'mouvement' e consigliere uscente Erik Lavevaz, del presidente della Regione, Renzo Testolin, degli ex assessori regionali Aurelio Marguerettaz e Ennio Pastoret, del chirurgo Roberto Barmasse, dell'agrotecnico Diego Bovard, dei sindaci Giulio Grosjacques, Davide Sapinet, Rudy Tillier e Enrica Zublena. Le liste dovranno essere depositate entro le 20.