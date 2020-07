Rifiuti: Rini, sempre dato riscontro a richieste pervenute

(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - "Venerdì scorso ho appreso della richiesta di incontro per la consegna delle firme e oggi abbiamo ricevuto la delegazione. Spiace che siano sorte polemiche sulla richiesta di incontro: la Presidenza del Consiglio ha sempre dato riscontro alle richieste pervenute e, in questa occasione, data anche la delicatezza della questione abbiamo cercato di rispondere prontamente". E' quanto dichiara oggi la presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Emily Rini, dopo il deposito da parte dell'associazione 'La Valle non è una discarica' della petizione popolare contro la discarica di Chalamy.

"C'è stato un malinteso e non c'era alcun intento polemico nei confronti della Presidenza del Consiglio - precisa il presidente dell'associazione, Elvis Francisco -, tant'è che oggi siamo stati ricevuti per la consegna delle 13 mila firme di cittadini valdostani contrari alla messa in esercizio della discarica di Chalamy. Ringraziamo la Presidente Rini per la disponibilità".

