'Ndrangheta: Caminiti, su Sorbara tanta invidia in politica

"Su Sorbara secondo me succede che c'è più invidia che amore" per la popolazione. Lo ha riferito il consigliere comunale di Aosta Vincenzo Caminiti, già presidente della commissione politiche sociali, sentito come testimone della difesa di Marco Sorbara nel processo Geenna.

Il riferimento è alle polemiche politiche seguite al trasporto a San Giorgio Morgeto, da parte e carico di Sorbara, di mobili dismessi dal Comune di Aosta (donazione disposta da una delibera della giunta 2010-2015). "Marco Sorbara - ha spiegato Caminiti - l'ho sempre visto vicino agli anziani, alle persone più deboli".