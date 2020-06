'Ndrangheta: presidente La Sorgente,mai pressioni da Sorbara

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - "Non ho mai subito pressioni dall'assessore Marco Sorbara. Segnalazioni potevano arrivare da chiunque ma non ho mai avuto pressioni per assunzioni". Lo ha detto il presidente della cooperativa La Sorgente, Riccardo Jacquemod, rispondendo come testimone all'avvocato Corrado Bellora (difesa Sorbara) nel processo Geenna con rito ordinario che si svolge ad Aosta. La cooperativa all'epoca dei fatti si occupava di servizi alla persona per il Comune di Aosta. "Non ricordo segnalazioni da parte di Marco Sorbara. Direttamente non credo mi abbia mandato curriculum. Non mi risulta", ha ribadito Jacquemod al pm Stefano Castellani. (ANSA).