25 aprile: Vinzio (Anpi), sentiamoci eredi epica impresa

"La giornata del 25 aprile non può e non deve essere vissuta solo come una ricorrenza, essere ridotta alla sola celebrazione di un passato pur eroico, ma è l'occasione per sentirci eredi di quella memorabile ed epica impresa. Per riaffermare pubblicamente che in noi rivive quotidianamente il senso della lotta di quegli uomini e di quelle donne coraggiosi, per testimoniare che in noi è passato quello spirito vitale, quel coraggio dei vent'anni che li ha animati allora. Per queste ragioni, devono continuare a vivere in noi quegli ideali amati Partigiani". Così Nedo Vinzio, presidente Anpi Valle d'Aosta, presenta il 25 aprile ai tempi del Coronavirus.

La ricorrenza prevede che nei comuni di Aosta, Arnad, Aymavilles, Brissogne, Champdepraz, Cogne, Donnas, Fénis, Fontainemore, Issime, Issogne, Gaby, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Quart, Sarre, Saint-Marcel, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Perloz, Pont-Saint-Martin e Verrès, "in forme compatibili con l'attuale situazione di emergenza", il presidente di ogni sezione Anpi con ciascun sindaco depositeranno un fiore o un fazzoletto partigiano davanti ai monumenti della Resistenza e terranno degli interventi che saranno poi pubblicati insieme alle fotografie. In mattinata inoltre uscirà sul canale YouTube del gruppo L'Orage il mini album "Lo Guidano le Stelle", dedicato ai Canti della Resistenza e realizzato interamente in quarantena.

Alle 9 in piazza Chanoux è prevista la deposizione di una corona di fiori al Monumento del Soldato valdostano da parte della vicesindaco Antonella Marcoz accompagnata da un rappresentante del comitato valdostano dell'Anpi. Alle 10 il sindaco di Aosta Fulvio Centoz terrà un intervento sul tema della Festa della Liberazione sulla sua pagina facebook.

Il clou della giornata è previsto alle 15 con il flash-mob nazionale: da ogni finestra o balcone antifascista verrà cantata "Bella ciao". In piazza Chanoux un trombettista della Banda Municipale di Aosta eseguirà "Bella Ciao". Infine fino al primo maggio la facciata del Forte di Bard sarà illuminata con il tricolore.