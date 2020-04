Droga: scoperte due serre marijuana in condominio di Aosta

La guardia di finanza ha scoperto due serre artigianali per la coltivazione di marijuana dove c'erano una cinquantina di piante (nove "mature" e pronte per essere raccolte). Sono state sequestrate assieme a un etto di marijuana già pronta per il consumo. Tre le persone denunciate a piede libero. Le indagini sono coordinate dal pm Francesco Pizzato.

"Le indagini - spiegano i finanzieri - andavano avanti da qualche tempo, fra appostamenti e pedinamenti . Oltre agli spostamenti delle persone, erano stati monitorati i consumi di energia elettrica e di acqua. Il quadro indiziario era piuttosto chiaro: da qualche parte in un condominio di Aosta si celava una coltivazione clandestina di droga". Il blitz delle fiamme gialle è scattato ieri mattina: gli agenti sono intervenuti in un garage che era stato allestito a"serra fai da te, con tanto di lampade alogene e plafoniere al led per calore ed illuminazione, ventola per il ricircolo dell'aria, trasformatore, timer ed un vasto assortimento di prodotti per la coltivazione".

Durante le perquisizioni domiciliari è stato trovato un etto di marijuana già pronta per l'uso. I controlli su altre persone presenti nell'appartamento del titolare del garage hanno portato alla scoperta una seconda serra per la coltivazione di marijuana all'interno di un guardaroba, contenente un'altra decina di piante avviate per la coltivazione. "Il sospettato - aggiungono i finanzieri - si è giustificato dichiarando che si trattava di canapa legale. Il possesso di tale sostanza, però, è soggetto a rigorose norme di tracciabilità delle sementi e del prodotto dellacoltivazione, cosa che la persona in questione non ha saputo dimostrare".

Infine nella casa di una terza persona sono stati trovati sette sacchi contenenti canapa sativa, per un peso totale di 13 chili e mezzo circa, poco meno di 500 confezioni da un grammo del medesimo prodotto, nonché un sacchetto con circa 10 grammi di marijuana.