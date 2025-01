De Rebotti, firmare il prima possibile accordo di programma Ast

C'è "la necessità di arrivare il prima possibile alla firma dell'accordo di programma" per Acciai Speciali Terni e nello stesso tempo "di affrettare gli appuntamenti di carattere tecnico che andranno ad approfondire il tema del costo dell'energia" e che si terranno "la settimana prossima": a dirlo è stato oggi l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, parlando a margine della sua audizione davanti alla III commissione consiliare del Comune di Terni.

"Abbiamo messo delle date che sono ormai definitive a questo tipo di dibattito - ha spiegato l'assessore - uscendo dalla dimensione pluriannuale della questione che non aveva portato fino ad oggi alla firma dell'accordo di programma. Spero che gli esiti di questi approfondimenti siano positivi nell'interesse delle comunità, dell'azienda e dei lavoratori, che ovviamente si attendono un cambio di passo su questa vicenda". De Rebotti ha poi spiegato che "le interlocuzioni col governo sono sempre in corso" e "che ci sia stata data la possibilità di entrare nell'argomento con tempi contingentati, cioè di fatto la fine di gennaio, è un aspetto importante di serietà". Quanto alle soluzioni per cercare di calmierare il costo dell'energia, una "questione che è oggettivamente necessario affrontare", sempre a detta di De Rebotti la Regione "si dovrà occupare di più della prospettiva", in vista del rinnovo delle concessioni del polo idroelettrico previsto nel 2029, ma l'auspicio e è "che ci sia la possibilità di mettere a terra una soluzione che garantisca anche il periodo transitorio".

"L'accordo di programma - ha concluso l'assessore - è stato previsto a febbraio e quello è un obiettivo che va mantenuto con tutta la nostra forza e determinazione, quella della Regione, del Comune e di tutti soggetti interessati".



