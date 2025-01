Bandecchi, accordo programma su Ast già fatto, Arvedi firmi

L'accordo di programma per Acciai Speciali Terni "è già stato raggiunto ed è stato fatto solo per un motivo", cioè "decongestionare la città dall'inquinamento", dunque "il problema non è il costo dell'energia", che è "nazionale": lo ha detto oggi il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, partecipando alla seduta della III commissione consiliare del Comune durante la quale è stato ascoltato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti. "Ringrazio la giunta regionale e l'assessore - ha detto Bandecchi rivolgendosi all'assessore - per essere venuto con una sollecitudine che dimostra che il rapporto con Terni vuole essere serio costruttivo e dinamico".

Rispetto all'accordo di programma, secondo il sindaco, "al ministero si è conclusa un'operazione che riguarda il settore ecologico" e non si tratta di "un accordo industriale produttivo che può riguardare l'investimento energetico". "Noi, Comune e Regione, oggi non possiamo fare niente - ha aggiunto - se non dire all'Ast che i ternani non vogliono più respirare questa aria. Dobbiamo dirlo con fermezza altrimenti stiamo dando un vantaggio che non capisco. L'accordo ad ottobre era stato raggiunto e doveva essere firmato. Io dissi al ministro Urso che non è possibile aiutare un'azienda e non le altre. Io chiedo a lei assessore - ha concluso - di impegnarsi con me a pretendere che Arvedi si presenti a firmare l'accordo. Arvedi a Cremona non ha chiesto sconti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA