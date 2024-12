Riaperto il santuario del Sacro Tugurio di Assisi

Il Santuario francescano del Sacro Tugurio di Rivotorto di Assisi è stato riaperto al culto dopo i lavori di restauro.

Alla cerimonia, con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo mons. Domenico Sorrentino, hanno partecipato la presidente della Regione Stefania Proietti, il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, il Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione per il terremoto del 2016 Guido Castelli e la comunità dei frati minori conventuali del Santuario.

"Gli interventi - ha spiegato Margherita Prosperi, progettista e direttrice dei lavori - hanno avuto come obiettivo il ripristino dei danni causati dal sisma che ha interessato il centro Italia nel 2016. Sono state opere principalmente di carattere strutturale". Si stanno comunque terminando gli ultimi lavori - si spiega in una nota diffusa dal Sacro Convento - e per questo, dopo il periodo natalizio, il Santuario rimarrà chiuso nei giorni feriali fino a completamento dei lavori, previsto a febbraio.

"Per la nostra comunità francescana - ha detto fra Moroni - è motivo di grande gioia la riapertura del Santuario di Rivotorto. San Francesco, come egli stesso scrive nel Testamento, riconobbe come un dono di Dio il fatto di aver ricevuto dei fratelli. A Rivotorto egli fece con loro, potremmo dire, le prime prove di vita fraterna. Siamo grati a quanti hanno reso possibile il restauro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA