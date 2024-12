Proietti, Tugurio miracolo e frutto del lavoro dell'uomo

"Essere riaccolti qui è un miracolo ma è anche il frutto del lavoro e dell'ingegno dell'uomo": lo ha detto la presidente della Regione e sindaca di Assisi Stefania Proietti, nel suo breve intervento al termine della celebrazione eucaristica per la riapertura del Sacro Tugurio di Assisi. Ha quindi parlato di "una profonda emozione tornare nel Santuario, al suo grande splendore, tornare a casa" e ha ricordato il lavoro eseguito all'indomani del sisma del 2016, con oltre 1.100 sopralluoghi nel territorio.

Con commozione la sindaca - riferisce il Comune di Assisi - ha citato i momenti di difficoltà e di apprensione, subito dopo le scosse, quando appena insediatosi ha dovuto far fronte all'emergenza.

"Ci siamo impegnati tutti - ha rilevato Proietti -, dal commissario ai tecnici e funzionari del Comune, della Regione, della Soprintendenza, per ricostruire edifici e chiese tenendo sempre a mente i criteri della prevenzione".

Per il commissario Castelli "è stato un momento meraviglioso condividere la restituzione di una chiesa alla comunità perché è la dimostrazione che dal male, il terremoto, può nascere il bene".



